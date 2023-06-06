Мэр Новой Каховки опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС

По его словам, в городе везде все тихо и спокойно.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Вооруженные силы Украины, возможно, нанесли удар по ГЭС. При этом утверждалось, что украинские ресурсы публикуют кадры, которые могут быть сделаны со станции.

По данным военкоров, вниз по течению Днепра отмечено повышение уровня воды.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Каховская ГЭС защищена от обстрелов, в присутствии международной миссии нет необходимости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

