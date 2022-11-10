«Кровавая ловушка»: Отвод российских войск из Херсона объяснили тактикой
Россия сделала грамотный тактический шаг и отвела войска на левый берег Днепра, теперь на правом берегу войска будут «перемалывать» ВСУ, отметил в эфире НСН генерал-майор Сергей Липовой.
Россия отвела войска из Херсона на левый берег Днепра из-за «кровавой ловушки» Украины, ВСУ хотели взорвать Каховскую ГЭС и затопить весь правый берег, заявил председатель Президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с НСН.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ начать вывод войск с правого на левый берег Днепра. По его словам, такое решение позволит сохранить жизнь военнослужащих и боеспособность группировки войск. При этом командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин отметил, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Сергей Липовой считает, что Россия не повелась на ловушку Украины и теперь ВСУ находятся в недоумении.
«Украина готовила кровавую ловушку на Херсонском направлении. Она дождалась, когда наши подразделения перейдут на правый берег Херсона и займут оборону, чтобы отражать город. ВСУ могли взорвать Каховскую ГЭС правобережье полностью подлежало бы затоплению и гибели личного состава и населения. То, что они готовили это – неоспоримый факт, этому есть ряд доказательств. Обстрелы ГЭС были не просто обстрелы, это была пристрелка, чтобы потом разом можно было разрушить ее в результате массированного налета. Никто не сумел бы эвакуироваться, все бы смыло. Россия не пошла в эту ловушку, теперь они в недоумении. Это грамотный тактический шаг», - сказал Липовой.
Он отметил, что впоследствии российские войска будут «методично перемалывать» украинских военных и технику на правом берегу Днепра. При этом, указал Липовой, Киев стратегически проиграл.
«Последствие будет одно – на правом берегу на Херсонском направлении скопление большого количества сил и средств Украины, которое будет методично перемалываться. Мы, сохранив свой личный состав, перемелим ВСУ, их наемников и ту технику, которую им поставляют. И это в тот момент, когда заседание G20, когда будет приниматься решение по дальнейшему финансированию Украины. Она стратегически проиграла. Уже объявляется о том, что финансирование будет урезано, США сейчас не до Украины. Время играет на нас. На Западе растут протестные настроения, Америка на грани гражданской войны. Мы тактически выигрываем для того, чтобы стратегически подготовить свои силы и перейти в наступление тогда, когда это будет целесообразно», - резюмировал Липовой.
В свою очередь экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН назвал отвод российских войск на левый берег Днепра «позором».
«Это позор. Кто и что дальше будет делать, неизвестно. Там нет никакой военной хитрости», - сказал Болдырев.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что если Россия хочет добиться своих целей и снова взять под полный контроль Херсонскую область, то военным предстоит форсирование Днепра.
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