«Кровавая ловушка»: Отвод российских войск из Херсона объяснили тактикой

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу дал приказ начать вывод войск с правого на левый берег Днепра. По его словам, такое решение позволит сохранить жизнь военнослужащих и боеспособность группировки войск. При этом командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин отметил, что ВСУ продолжают обстрелы Каховской плотины — это может спровоцировать затопление, которое повлечет за собой значительные жертвы. Сергей Липовой считает, что Россия не повелась на ловушку Украины и теперь ВСУ находятся в недоумении.

«Украина готовила кровавую ловушку на Херсонском направлении. Она дождалась, когда наши подразделения перейдут на правый берег Херсона и займут оборону, чтобы отражать город. ВСУ могли взорвать Каховскую ГЭС правобережье полностью подлежало бы затоплению и гибели личного состава и населения. То, что они готовили это – неоспоримый факт, этому есть ряд доказательств. Обстрелы ГЭС были не просто обстрелы, это была пристрелка, чтобы потом разом можно было разрушить ее в результате массированного налета. Никто не сумел бы эвакуироваться, все бы смыло. Россия не пошла в эту ловушку, теперь они в недоумении. Это грамотный тактический шаг», - сказал Липовой.

Он отметил, что впоследствии российские войска будут «методично перемалывать» украинских военных и технику на правом берегу Днепра. При этом, указал Липовой, Киев стратегически проиграл.