На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды
На Каховской ГЭС начали регулируемый сброс воды, заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев передает ТАСС.
На ГЭС удалось наладить работу необходимого оборудования, привести его в рабочее состояние.
«Регулируемый сброс воды на ГЭС начался», — отметил Леонтьев.
Уровень воды в водохранилище уменьшается, уточнил он.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться.
Ранее инженерно-саперные подразделения российской армии начали укреплять линии обороны на берегах Каховского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru