На Каховской ГЭС приступили к регулируемому сбросу воды

На ГЭС удалось наладить работу необходимого оборудования, привести его в рабочее состояние.

«Регулируемый сброс воды на ГЭС начался», — отметил Леонтьев.

Уровень воды в водохранилище уменьшается, уточнил он.

Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что уровень воды в Каховском водохранилище начал снижаться.

Ранее инженерно-саперные подразделения российской армии начали укреплять линии обороны на берегах Каховского водохранилища. Об этом сообщает РИА Новости.

