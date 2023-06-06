Мэр Новой Каховки заявил о разрушении задвижек после ударов по Каховской ГЭС

Удары по Каховской гидроэлектростанции привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Об этом заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Источник ТАСС заявил о разрушении плотины Каховской ГЭС

Ранее СМИ сообщили, что ГЭС якобы была полностью разрушена в результате обстрела.

«Около 2 часов ночи был осуществлен ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шоноры, это так называются в простонародье задвижки», — цитирует Леонтьева ТАСС.

Глава города назвал произошедшее «серьезнейшим террористическим актом». По словам Леонтьева, необходимости в эвакуации мирного населения пока нет, отмечает телеканал «360».

Мэр подчеркнул, что сама дамба Каховской ГЭС не разрушена. Уровень воды после разрушения верхней части станции поднялся на 2,5 метра, пишет Газета.ру. Все службы работают на месте ЧП.

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ФОТО: РИА Новости
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