«Кулак» Зеленского: ВСУ нацелились «отрезать» Крым, Россия укрепляет оборону
Киев готовится к наступлению в направлении Крыма: на Западе верят, что это изменит ситуацию. Российские силы готовятся отбить атаку и задействовать "скрытый потенциал".
США ожидают, что Украина в ближайшие недели проведет весеннее контрнаступление. Об этом заявила постпред Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит в преддверии заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса, которое пройдет 4-5 апреля. При этом Россия предрекает украинской армии огромные потери в боях и «провал» наступления.
НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ БЛИЗКО
Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля сообщил, что провел в Чернигове выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. Он уточнил, что рассматривалась ситуация в Артемовске (Бахмуте), а также на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также Зеленский отметил, что обсуждались основные вопросы безопасности.
«Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения земель», – сказал президент в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В тот же день Зеленский прокомментировал приближающееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, ВСУ «готовятся быть сильными в бою». При этом Зеленский отметил, что не будет вдаваться в конкретные детали контрнаступления, чтобы не дать возможность российской стороне к нему подготовиться.
Так, в начале марта советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в интервью La Stampa, что ВСУ могут перейти в контрнаступление через два месяца. Он объяснял, что это время они потратят на перегруппировку. При этом о том, что боевые действия могут активизироваться весной, говорил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в марте ситуация будет «самой жаркой», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление».
В Киеве постоянно заявляют, что намерены «отбить Крым», причем в самые короткие сроки. На этом фоне бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что ВСУ платят «высокую цену» в Артемовске, потому что бронетанковые силы готовятся к наступлению на юге в сторону Крыма. По его словам, когда создадутся все подходящие условия, Украина начнет контрнаступление, которое позволило бы ей отрезать Крым от России.
«Мы знаем, что украинские силы создают мощный бронетанковый кулак. Вы можете уничтожить всех российских солдат в радиусе 200 км от Бахмута, но это не повлияет на стратегический исход (боевых действий – ред. НСН). Стратегическую ситуацию может изменить только освобождение Крыма», - сказал Ходжес в интервью литовскому телерадиоканалу LRT.
Он также выразил мнение, что Украина попытается вновь нанести удар по Керченскому мосту и уничтожить его. После этого, указал он, Киев начнет применять оружие дальнего радиуса действия, что сделает оборону Крыма «невозможной».
КИЕВ ЖДЕТ ПРОВАЛ?
Профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти 3 апреля заявил, что Россия обладает значительным скрытым потенциалом, который может использовать в конфликте на Украине. По словам профессора, Киеву следует опасаться этого.
«Осознавая огромные скрытые возможности России, Украина должна попытаться предотвратить превращение конфликта в грубую, изматывающую войну на истощение», — написал он в статье для The Times.
По мнению Галеотти, несмотря на уверенность Киева в успешности предстоящего весеннего наступления, этот военный маневр может затянуться надолго.
Тем временем украинская армия скопила достаточно бойцов и вооружения для наступления в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, российские силы ждут активности ВСУ «в любой момент».
«Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад толкает (Владимира) Зеленского к наступлению», — сказал чиновник и подчеркнул, что Западу нужны «быстрые результаты» и боевые действия с большим количеством погибших.
При этом многие предрекают Украине «провал» в ходе предстоящего наступления. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ожидают огромные потери в боях. По его мнению, в приграничных регионах создали глубокоэшелонированную линию обороны, что лишит украинскую армию возможности достичь каких-либо успехов в бою. Шеремет считает, что шансов у украинских военных нет. По его словам, все попытки ВСУ прорваться со стороны Украины обернутся для них самоубийством.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не раз предупреждал, что попытка Украины отвоевать Крым станет основанием для применения любого оружия, в том числе предусмотренного ядерной доктриной. Он пояснил, что «попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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