«Кулак» Зеленского: ВСУ нацелились «отрезать» Крым, Россия укрепляет оборону

НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ БЛИЗКО

Президент Украины Владимир Зеленский 3 апреля сообщил, что провел в Чернигове выездное заседание ставки верховного главнокомандующего. Он уточнил, что рассматривалась ситуация в Артемовске (Бахмуте), а также на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также Зеленский отметил, что обсуждались основные вопросы безопасности.

«Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения земель», – сказал президент в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В тот же день Зеленский прокомментировал приближающееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. По его словам, ВСУ «готовятся быть сильными в бою». При этом Зеленский отметил, что не будет вдаваться в конкретные детали контрнаступления, чтобы не дать возможность российской стороне к нему подготовиться.

Так, в начале марта советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял в интервью La Stampa, что ВСУ могут перейти в контрнаступление через два месяца. Он объяснял, что это время они потратят на перегруппировку. При этом о том, что боевые действия могут активизироваться весной, говорил и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, в марте ситуация будет «самой жаркой», а весной ВСУ планируют провести «серьезное наступление».