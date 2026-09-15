Около 10 тысяч человек вышли на улицы Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице вышли 10 тысяч человек, приняв участие в шествии молодежи мира на Международном фестивале молодежи, сообщили организаторы акции «Таврида. АРТ».

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В этот раз главной темой шествия был «Ритм мира». Молодые люди прошли в национальных костюмах, с флагами своих стран, национальными атрибутами и музыкальными инструментами. Шествие началось с точки «Ритм сердца», которая, по словам организаторов, символизирует российское гостеприимство.

Перед парадом участники организовали хоровод. По пути к финальной точке маршрута «Ритм мира» участники мероприятия играли народную музыку. В шествии приняли участие граждане Абхазии, Кубы, КНР, Ливии, ОАЭ, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и других стран – всего более 190 государств. Фестиваль продлится до 17 сентября. В этом году на участие в нем подали заявки более 113 тысяч человек.

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ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
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