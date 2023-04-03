Постпред США при НАТО назвала сроки контрнаступления ВСУ
Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит сделала заявление о предстоящем контрнаступлении украинской армии, передают СМИ.
По ее словам, Киев намерен провести контрнаступление в ближайшие недели. Более точных сроков постпред США не озвучила.
На угрозы Киева начать контрнаступление ответил глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове «встретят и похоронят» агрессора, предупредил он.
Украинская армия может начать наступление с трех-четырех направлений, сообщил «Радиоточке НСН» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru