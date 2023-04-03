Постпред США при НАТО назвала сроки контрнаступления ВСУ

Посол Соединенных Штатов в Североатлантическом альянсе Джулианна Смит сделала заявление о предстоящем контрнаступлении украинской армии, передают СМИ.

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По ее словам, Киев намерен провести контрнаступление в ближайшие недели. Более точных сроков постпред США не озвучила.

На угрозы Киева начать контрнаступление ответил глава Крыма Сергей Аксенов. На полуострове «встретят и похоронят» агрессора, предупредил он.

Украинская армия может начать наступление с трех-четырех направлений, сообщил «Радиоточке НСН» подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
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