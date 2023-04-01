Депутат Шеремет предрек украинской «Гвардии наступления» серьезные потери

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ожидают огромные потери в боях. Слова политика приводит РИА Новости.

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По его мнению, в приграничных регионах создали глубокоэшелонированную линию обороны, что лишит украинскую армию возможности достичь каких-либо успехов в бою. Шеремет считает, что шансов у украинских военных нет.

По его словам, все попытки ВСУ прорваться со стороны Украины обернутся для них самоубийством.

Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев. Рассказал, что российским войскам нужно занять как можно больше украинских территорий, чтобы начать торг с киевскими властями.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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