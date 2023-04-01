Депутат Шеремет предрек украинской «Гвардии наступления» серьезные потери

По его мнению, в приграничных регионах создали глубокоэшелонированную линию обороны, что лишит украинскую армию возможности достичь каких-либо успехов в бою. Шеремет считает, что шансов у украинских военных нет.

По его словам, все попытки ВСУ прорваться со стороны Украины обернутся для них самоубийством.



Ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев. Рассказал, что российским войскам нужно занять как можно больше украинских территорий, чтобы начать торг с киевскими властями.

