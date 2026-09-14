Вернувшиеся из плена в Африке россияне сообщили о связи боевиков с Украиной
Россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев, освобожденные из плена боевиков в Сахаре, уверены в связях террористов с Францией и Украиной. Соответствующие заявления бывшие заложники сделали после возвращения на родину, передает RT.
По словам мужчин, они попали в засаду на границе с Алжиром в конце июля 2024 года. Условия содержания Нагалев охарактеризовал как ужасные — больше всего трудностей доставляли изнуряющая жара и змеи. Первое время пленным выдавали всего 1,5 литра воды на сутки на двоих, а помыться и постирать вещи позволяли лишь раз в два-три месяца, выделяя на это не более 15-20 минут.
Особые мучения доставляли тяжелые цепи, которые круглосуточно находились на ногах мужчин на протяжении 755 дней. После успешной операции по спасению россиян доставили в полевой госпиталь Африканского корпуса, где им оказали первую медицинскую помощь.
После завершения курса реабилитации бывшие пленники специальным бортом прибыли в Москву. Террористы удерживали граждан РФ в пустыне Сахара с июля 2024 года до августа 2026 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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