Вернувшиеся из плена в Африке россияне сообщили о связи боевиков с Украиной

Россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев, освобожденные из плена боевиков в Сахаре, уверены в связях террористов с Францией и Украиной. Соответствующие заявления бывшие заложники сделали после возвращения на родину, передает RT.

МИД РФ: Украина пытается создать второй фронт против России в Африке

По словам мужчин, они попали в засаду на границе с Алжиром в конце июля 2024 года. Условия содержания Нагалев охарактеризовал как ужасные — больше всего трудностей доставляли изнуряющая жара и змеи. Первое время пленным выдавали всего 1,5 литра воды на сутки на двоих, а помыться и постирать вещи позволяли лишь раз в два-три месяца, выделяя на это не более 15-20 минут.

Особые мучения доставляли тяжелые цепи, которые круглосуточно находились на ногах мужчин на протяжении 755 дней. После успешной операции по спасению россиян доставили в полевой госпиталь Африканского корпуса, где им оказали первую медицинскую помощь.

После завершения курса реабилитации бывшие пленники специальным бортом прибыли в Москву. Террористы удерживали граждан РФ в пустыне Сахара с июля 2024 года до августа 2026 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаАфрикаПленные

Горячие новости

Все новости

партнеры