По данным издания, на фоне ответных ударов российских беспилотников и ракет наибольшее беспокойство вызывают нехватка средств противовоздушной обороны и неожиданный дефицит бюджета в 27 миллиардов долларов. Как говорят украинские чиновники, казна должна быть пополнена к концу текущего года, однако сделать это будет практически невозможно, в том числе из-за выборов во многих европейских странах.

Кроме того, в Европе возникли серьезные вопросы и замечания по поводу того, как была рассчитана сумма дефицита в 27 миллиардов долларов. Многие считают, что Украина требует невозможного в самый неподходящий для Брюсселя момент, чтобы надавить на Евросоюз.

Заявления о дефиците бюджета на Украине вызвали сильнейшую тревогу у европейских стран, ряд из которых сталкиваются с такой же проблемой.

Ранее стало известно, что на Украине предупредили о задержке социальных выплат населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

