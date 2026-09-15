СМИ: Просьба Зеленского о $27 млрд произвела в Европе эффект разорвавшейся бомбы
Новые просьбы президента Украины Владимира Зеленского об увеличении финансирования и военной поддержки вызвали в Европе эффект разорвавшейся бомбы, сообщает The Washington Post.
По данным издания, на фоне ответных ударов российских беспилотников и ракет наибольшее беспокойство вызывают нехватка средств противовоздушной обороны и неожиданный дефицит бюджета в 27 миллиардов долларов. Как говорят украинские чиновники, казна должна быть пополнена к концу текущего года, однако сделать это будет практически невозможно, в том числе из-за выборов во многих европейских странах.
Кроме того, в Европе возникли серьезные вопросы и замечания по поводу того, как была рассчитана сумма дефицита в 27 миллиардов долларов. Многие считают, что Украина требует невозможного в самый неподходящий для Брюсселя момент, чтобы надавить на Евросоюз.
Заявления о дефиците бюджета на Украине вызвали сильнейшую тревогу у европейских стран, ряд из которых сталкиваются с такой же проблемой.
Ранее стало известно, что на Украине предупредили о задержке социальных выплат населению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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