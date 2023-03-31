Лукашенко заявил, что Россия отразит любое контрнаступление Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «наступать всегда сложнее, чем обороняться», сообщает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается ни на кого нападать

Обращаясь с посланием к народу и парламенту он отметил, что никакое контрнаступление не принесет Украине успеха, так как у России есть всё необходимое, чтобы его отразить.

«Если украинцы не отвоюют свои территории – всё, тогда и Запад готов к переговорам... Я могу сегодня уже сказать, что ни у какого контрнаступа успеха не будет», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон, сообщает RT.

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ФОТО: скриншот с видео
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