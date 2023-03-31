Лукашенко заявил, что Россия отразит любое контрнаступление Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «наступать всегда сложнее, чем обороняться», сообщает РИА Новости.
Обращаясь с посланием к народу и парламенту он отметил, что никакое контрнаступление не принесет Украине успеха, так как у России есть всё необходимое, чтобы его отразить.
«Если украинцы не отвоюют свои территории – всё, тогда и Запад готов к переговорам... Я могу сегодня уже сказать, что ни у какого контрнаступа успеха не будет», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru