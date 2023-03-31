Лукашенко заявил, что Россия отразит любое контрнаступление Украины

Обращаясь с посланием к народу и парламенту он отметил, что никакое контрнаступление не принесет Украине успеха, так как у России есть всё необходимое, чтобы его отразить.

«Если украинцы не отвоюют свои территории – всё, тогда и Запад готов к переговорам... Я могу сегодня уже сказать, что ни у какого контрнаступа успеха не будет», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон, сообщает RT.

