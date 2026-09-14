В Германии военных принудительно мобилизуют в бригаду для Литвы

Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился о принудительном направлении военнослужащих Бундесвера в бригаду, дислоцированную в Литве. Первые подобные назначения запланированы на осень текущего года и могут затронуть около тысячи солдат и офицеров, сообщает Bild.

К концу 2027 года на восточном фланге НАТО на постоянной основе должны нести службу 4800 немецких военных. Однако набор добровольцев идет крайне медленно — к августу удалось укомплектовать лишь около 60% штатных мест. Особенно остро ощущается нехватка IT-специалистов, логистов, поваров и рядовых военнослужащих.

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Писториус долгое время рассчитывал обойтись без принудительных мер, однако в июне признал невозможность полностью сформировать бригаду только за счет добровольцев. В разговоре с журналистами он оценил масштаб принудительных назначений в менее чем в одну тысячу бойцов. Бундесвер уже несколько месяцев проводит масштабные рекламные кампании и даже организует ознакомительные поездки в Литву вместе с семьями военнослужащих.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что намерения Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия вынуждают Россию к симметричному ответу.

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ФОТО: AP / ТАСС
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