В Германии военных принудительно мобилизуют в бригаду для Литвы
Министр обороны Германии Борис Писториус распорядился о принудительном направлении военнослужащих Бундесвера в бригаду, дислоцированную в Литве. Первые подобные назначения запланированы на осень текущего года и могут затронуть около тысячи солдат и офицеров, сообщает Bild.
К концу 2027 года на восточном фланге НАТО на постоянной основе должны нести службу 4800 немецких военных. Однако набор добровольцев идет крайне медленно — к августу удалось укомплектовать лишь около 60% штатных мест. Особенно остро ощущается нехватка IT-специалистов, логистов, поваров и рядовых военнослужащих.
Писториус долгое время рассчитывал обойтись без принудительных мер, однако в июне признал невозможность полностью сформировать бригаду только за счет добровольцев. В разговоре с журналистами он оценил масштаб принудительных назначений в менее чем в одну тысячу бойцов. Бундесвер уже несколько месяцев проводит масштабные рекламные кампании и даже организует ознакомительные поездки в Литву вместе с семьями военнослужащих.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что намерения Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия вынуждают Россию к симметричному ответу.
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