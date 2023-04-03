Профессор Галеотти: Киеву нужно опасаться скрытого потенциала России

Россия имеет значимый скрытый потенциал в конфликте на Украине, она может использовать его против Киева. Такое мнение выразил профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти в статье для The Times.

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Он отметил, что Киев должен попытаться предотвратить превращение конфликта в «изматывающую войну» на истощение.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ обернется огромными потерями, если Запад не поставит Киеву дальнобойные орудия. При этом чешский президент Петр Павел заявлял, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление в этом году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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