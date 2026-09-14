Россиянам впервые за 30 лет разрешат легально покупать противогазы
Свободная продажа сертифицированных гражданских противогазов будет разрешена в России с 1 марта 2027 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Речь идет о фильтрующих противогазах, включая детские модели, а также камерах защитных детских. Реализация подобных средств индивидуальной защиты органов дыхания в свободном доступе была запрещена с февраля 1992 года из-за отсутствия утвержденных требований к качеству.
В ведомстве пояснили, что ранее на рынке встречалась низкокачественная продукция и контрафакт, в том числе импортного происхождения. Сейчас МЧС разработало особенности технического регулирования, правительство определило порядок сертификации, а совместно с Минобороны были утверждены жесткие требования к качеству противогазов.
Приобретая отечественные сертифицированные средства защиты, россияне смогут быть уверены в ее надежности и подлинности, утверждают в МЧС. Новые правила позволят полностью исключить появление контрафакта на российском рынке и обеспечат доступность таких изделий для всех желающих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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