«Похороним»: Аксёнов ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на угрозы президента Украины Владимира Зеленского.

В своём Telegram-канале он напомнил, что украинский лидер в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением» и «деоккупацией» и рассказал, к чему это приведёт.

Лукашенко заявил, что Россия отразит любое контрнаступление Украины

«Ждём. Встретим. Похороним», - написал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих социальных сетях отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Соцсети Сергея Аксёнова
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир ЗеленскийНаступлениеКрымСергей Аксёнов

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