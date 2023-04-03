«Похороним»: Аксёнов ответил на угрозу Зеленского начать контрнаступление
3 апреля 202317:43
Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на угрозы президента Украины Владимира Зеленского.
В своём Telegram-канале он напомнил, что украинский лидер в очередной раз пригрозил «приазовским» контрнаступлением» и «деоккупацией» и рассказал, к чему это приведёт.
«Ждём. Встретим. Похороним», - написал он.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своих социальных сетях отверг предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия на Украине, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru