Рогов: ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожье
Украинская армия скопила достаточно бойцов и вооружения для наступления в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По словам Рогова, российские силы ждут активности ВСУ «в любой момент».
«Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад толкает [президента Украины Владимира] Зеленского к наступлению», — подчеркнул чиновник.
Рогов указал, что западным силам нужны «быстрые результаты» и боевые действия с большим количеством погибших.
Также председатель «Мы вместе с Россией» обратил внимание на появившиеся в украинских СМИ публикации о Запорожье, которые готовят общественное мнение к возможному наступлению. Рогов подчеркнул, что российских военных «не испугать», и они дадут противнику жесткий отпор.
Ранее глава пророссийского движения сообщил о большом числе солдат ВСУ, сконцентрированных в Запорожской области для форсирования Днепра, пишет РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru