Рогов: ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожье

Украинская армия скопила достаточно бойцов и вооружения для наступления в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Рогов призвал усилить систему ПВО в Запорожской области

По словам Рогова, российские силы ждут активности ВСУ «в любой момент».

«Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад толкает [президента Украины Владимира] Зеленского к наступлению», — подчеркнул чиновник.

Рогов указал, что западным силам нужны «быстрые результаты» и боевые действия с большим количеством погибших.

Также председатель «Мы вместе с Россией» обратил внимание на появившиеся в украинских СМИ публикации о Запорожье, которые готовят общественное мнение к возможному наступлению. Рогов подчеркнул, что российских военных «не испугать», и они дадут противнику жесткий отпор.

Ранее глава пророссийского движения сообщил о большом числе солдат ВСУ, сконцентрированных в Запорожской области для форсирования Днепра, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:УкраинаВСУРегионы

Горячие новости

Все новости

партнеры