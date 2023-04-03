В Крыму заявили, что авторов «деоккупации» полуострова ждет психбольница

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что авторов украинского плана деоккупации полуострова ждут места в психиатрической больнице, передает РИА Новости. Так он отреагировал на соответствующий план секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

«Крым находится под защитой. За нами - вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся», - ответил Константинов.