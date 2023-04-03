В Крыму заявили, что авторов «деоккупации» полуострова ждет психбольница

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что авторов украинского плана деоккупации полуострова ждут места в психиатрической больнице, передает РИА Новости. Так он отреагировал на соответствующий план секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

«Крым находится под защитой. За нами - вся Россия, неотъемлемой частью которой мы являемся», - ответил Константинов.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Севастополь следует «переименовать» в «объект №6» или Ахтиар – по названию одного из ранее существовавших на северном береги Севастопольской бухты сел.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже заявил, что нельзя серьезно воспринимать инициативы украинских властей о переименовании города, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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