Зеленский согласился не бить по НПЗ, если Москва прекратит атаки на энергетику, склады и порты
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев готов отказаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России, если партнеры Киева смогут гарантировать прекращение атак Москвы на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру, склады, а также портовую инфраструктуру и логистику.
По словам главы государства, договоренность должна быть надежной, долгосрочной и обеспечивать реальное соблюдение условий со стороны РФ. Зеленский отметил, что Киев не уверен в готовности Москвы придерживаться такой договоренности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась не атаковать энергообъекты России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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