СМИ: Медведев сделал Литве вызывающее страх предупреждение

по данным издания, политик сделал жуткое предупреждение о том, что Литва может «исчезнуть с карты мира». Это произойдет, если Москва нанесёт удар по этой стране, которая входит в НАТО.

Медведев высказал эту угрозу на фоне дискуссий в Литве о возможном размещении на её территории ядерного оружия США.

По словам зампреда, обсуждение изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

