СМИ: Медведев сделал Литве вызывающее страх предупреждение

Бывший президент России, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сделал Литве пугающее предупреждение, сообщает Daily Express.

В Кремле заявили, что Литва будет под прицелом, если разместит ядерное оружие

по данным издания, политик сделал жуткое предупреждение о том, что Литва может «исчезнуть с карты мира». Это произойдет, если Москва нанесёт удар по этой стране, которая входит в НАТО.

Медведев высказал эту угрозу на фоне дискуссий в Литве о возможном размещении на её территории ядерного оружия США.

По словам зампреда, обсуждение изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЛитваРоссияСовбез РФ Дмитрий Медведев

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