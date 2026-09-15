СМИ: Медведев сделал Литве вызывающее страх предупреждение
Бывший президент России, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев сделал Литве пугающее предупреждение, сообщает Daily Express.
по данным издания, политик сделал жуткое предупреждение о том, что Литва может «исчезнуть с карты мира». Это произойдет, если Москва нанесёт удар по этой стране, которая входит в НАТО.
Медведев высказал эту угрозу на фоне дискуссий в Литве о возможном размещении на её территории ядерного оружия США.
По словам зампреда, обсуждение изменения основного закона для открытия двери под любые вооружения, включая ядерные боеголовки, является крайне опасным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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