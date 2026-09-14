В Госдуме заявили, что судьба Зеленского решится к Новому году
Судьба украинского лидера Владимира Зеленского может проясниться к Новому году. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, положение украинского лидера остается крайне подвешенным, а любой серьезный скандал или провал на фронте способен стать триггером для стремительных изменений. Депутат уверен, что приезжающие в Киев американские представители обсуждают с местными властями именно вопросы проведения выборов.
Чепа также подчеркнул, что регулярные кадровые перестановки внутри украинского режима демонстрируют неэффективность старых управленческих схем. Политик отметил, что новые назначения не меняют ситуации с гибелью людей на фронте, а Зеленский лишь тянет время, подменяя реальные переговоры откровенным популизмом.
Между тем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что спецслужбы Украины располагают внушительным компроматом по делам о коррупции, в которых фигурирует Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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