По словам парламентария, положение украинского лидера остается крайне подвешенным, а любой серьезный скандал или провал на фронте способен стать триггером для стремительных изменений. Депутат уверен, что приезжающие в Киев американские представители обсуждают с местными властями именно вопросы проведения выборов.

Чепа также подчеркнул, что регулярные кадровые перестановки внутри украинского режима демонстрируют неэффективность старых управленческих схем. Политик отметил, что новые назначения не меняют ситуации с гибелью людей на фронте, а Зеленский лишь тянет время, подменяя реальные переговоры откровенным популизмом.

Между тем бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что спецслужбы Украины располагают внушительным компроматом по делам о коррупции, в которых фигурирует Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

