В Москве охранник избил посетителя бара на Арбате
Московские полицейские задержали сотрудника охраны бара после ночного инцидента с посетителем. Гость заведения покинул его на машине скорой помощи вместо запланированного продолжения праздника, передает РЕН ТВ.
Инцидент произошел в увеселительном заведении на Арбате, где мужчина отмечал день рождения тестя вместе с другом. По словам сотрудников бара, посетитель начал кричать про устрицы и упал со стула, после чего к нему подошел охранник Максим. Очевидцы утверждают, что сотрудник заведения сначала попытался поднять клиента, а затем нанес ему удар ногой по лицу.
Сам пострадавший Василий рассказал журналистам, что очнулся только в скорой помощи и больнице. По его словам, последним воспоминанием остался момент, когда они с другом сели за стол. Брат избитого мужчины охарактеризовал его как абсолютно неконфликтного человека, который всегда предпочитал решать споры словами.
Заведение и ранее получало множество отрицательных отзывов о работе охраны и сервисе. Пострадавшего уже выписали домой, а в отношении охранника полицейские могут возбудить уголовное дело.
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