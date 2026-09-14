В Москве охранник избил посетителя бара на Арбате

Сам пострадавший Василий рассказал журналистам, что очнулся только в скорой помощи и больнице. По его словам, последним воспоминанием остался момент, когда они с другом сели за стол. Брат избитого мужчины охарактеризовал его как абсолютно неконфликтного человека, который всегда предпочитал решать споры словами.

Заведение и ранее получало множество отрицательных отзывов о работе охраны и сервисе. Пострадавшего уже выписали домой, а в отношении охранника полицейские могут возбудить уголовное дело.

Ранее Антон Пинский подрался с Ильей Трапезником, а причиной могли сталь отзывы, которые критик пишет о заведениях ресторатора, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

