Миллиарды евро и ящик водки: Названы новые сроки переговоров по Украине
Европа рассчитывает на окончание украинского конфликта в 2026-2027 годах, в Венгрии сравнили помощь Киеву с отправкой ящика водки алкоголику, а в Бельгии истерика.
Еврокомиссия планирует финансирование Украины на 2026–2027 годы исходя из прогноза о завершении конфликта на территории страны в конце следующего года. Об этом сообщила «Европейская правда», ссылаясь на письмо главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. В документе говорится, что даже в случае прекращения спецоперации и с учетом всей обещанной поддержки Украина столкнется с серьезной нехваткой финансирования. В письме акцентируется внимание на потребности в дополнительных финансовых ресурсах.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, рассказал об истерике в Бельгии из-за письма фон дер Ляйен о финансировании Украины, отмечает RT.
«Дела идут плохо у (премьер-министра Бельгии Барта — прим. НСН) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого», — сказал Филиппо на своем YouTube-канале.
По его словам, изъятие активов является незаконной мерой, которая может стать опасным прецедентом и привести не только Бельгию, но и Францию к конфронтации с Россией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом. При этом он предпочел не высказываться о конкретных инструментах финансирования, в частности о возможности использования замороженных российских активов.
До этого фон дер Ляйен рассказывала, что ЕС предоставил Украине новый транш финансовой помощи объемом шесть миллиардов евро. Средства были выделены в рамках двух программ — кредитов ERA, которые погашаются за счет доходов от замороженных российских активов, и механизма грантов Ukraine Facility.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал предложение главы Еврокомиссии, сравнив помощь Украине с отправкой ящика водки алкоголику.
«В то время, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы потребовать реального контроля или приостановки платежей, председатель Еврокомиссии предлагает нам направить еще больше. Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — написал Орбан в своих соцсетях.
Он добавил, что Венгрия «не утратила здравого смысла», отмечает Ura.ru.
СРОКИ СДВИГАЮТСЯ?
Глава украинского фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что успешное продвижение российских военных и повреждение украинской инфраструктуры сделали переговоры невозможными, по крайней мере, до весны.
«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — сказал Чмут.
По его словам, перед зимой Украина имела бы слабые переговорные позиции из-за состояния энергетики, положения на поле боя и кризиса доверия к власти. Возобновление контактов, по прогнозу Чмута, может произойти ближе к апрелю.
Президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил, что надеется на завершение конфликта на Украине к 2027 году.
«Я надеюсь, что мир будет достигнут до 2027 года. Я думаю, что последние несколько месяцев были отмечены решениями, которые стали настоящими поворотными моментами», — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции после подписания договора о закупке Киевом французского оружия.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что подписал с Францией «историческое соглашение», которое предусматривает «существенное усиление боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей». По данным источников Reuters, подписано десятилетнее соглашение об авиации, которое станет сигналом к поставке Киеву многоцелевых боевых самолетов Rafale производства Dassault. Зеленский сообщал, что речь идет о ста самолетах.
Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил НСН, что передача самолетов Rafale Украине не поменяет расклад сил на поле боя, так как Киев получит старую технику без важного оборудования.
«Это самолет прошлого столетия, выпустился он в 1970-е годы. Как показал анализ, вся передаваемая техника на территорию Украины поступает туда не для усиления Украины, а для ее утилизации. Боевая техника после определенного срока службы подлежит утилизации, для чего требуются затраты, а сама процедура вредит экологии. Поэтому страны НАТО выбрали очень удобный способ утилизации техники — просто передают ее Украине», — пояснил он.
Еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс, демонстрирующий уверенность в том, что Россия якобы «намерена напасть» на Европу через четыре-пять лет, предложил развернуть «украинские батальоны» в приграничных с Россией странах ЕС по окончании конфликта. По его словам, украинская армия сможет поделиться с европейскими военными боевым опытом.
В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь подчеркнул, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей. По его словам, украинцы устали от власти Владимира Зеленского и его окружения, и именно народ может сыграть ключевую роль в свержении нынешнего режима, отмечает 360.ru.
