Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, в свою очередь, рассказал об истерике в Бельгии из-за письма фон дер Ляйен о финансировании Украины, отмечает RT.

«Дела идут плохо у (премьер-министра Бельгии Барта — прим. НСН) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого», — сказал Филиппо на своем YouTube-канале.

По его словам, изъятие активов является незаконной мерой, которая может стать опасным прецедентом и привести не только Бельгию, но и Францию к конфронтации с Россией.



Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обеспечение Украины финансовой поддержкой из любых источников является абсолютным приоритетом. При этом он предпочел не высказываться о конкретных инструментах финансирования, в частности о возможности использования замороженных российских активов.