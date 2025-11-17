Генерал Липовой: Зеленский получит от Макрона утилизированные самолеты Rafale
Украина за полноценные деньги получает сломанное вооружение с истекшим сроком службы, заявил НСН Сергей Липовой.
Передача самолётов Rafale Украине не поменяет расклад сил на поле боя, так как Киев получит старую технику без важного оборудования, рассказал НСН герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подписал с Францией «историческое соглашение», которое предусматривает «существенное усиление боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей». По данным источников Reuters, подписано десятилетнее соглашение об авиации, которое станет сигналом к поставке Киеву многоцелевых боевых самолётов Rafale производства Dassault. Зеленский сообщал, что речь идет о ста самолетах. Липовой рассказал о последствиях такого договора.
«Это самолет прошлого столетия, выпустился он в 1970-е годы. Как показал анализ, вся передаваемая техника на территорию Украины поступает туда не для усиления Украины, а для ее утилизации. Боевая техника после определенного срока службы подлежит утилизации, для чего требуются затраты, а сама процедура вредит экологии. Поэтому страны НАТО выбрали очень удобный способ утилизации техники – просто передают ее Украине», - пояснил он.
По его словам, Украина за полноценные деньги получает сломанное вооружение с истекшим сроком службы.
«При этом техника передается Украине за полноценные деньги, будто она новая. Когда техника приходит на территорию Украины, там не оказывается части оборудования, которое и дает преимущество на поле боя. Она может также приходить вообще в неисправном состоянии. Поэтому договор Зеленского об усилении боевой авиации не повлияет на расклад сил. Эти Rafale приедут со сломанным оборудованием, переломного момента они не произведут», - заключил собеседник НСН.
В начале ноября сообщалось, что Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. В заявлении Совета ЕС указано, что данные средства предназначены «в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку дальнейшего функционирования госуправления Украины», напоминает «Радиоточка НСН».
