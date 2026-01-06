Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что у компании нет инвесторов из России, а единственным акционером мессенджера остается он сам. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о блокировке части облигаций Telegram из-за антироссийских санкций.
По словам Дурова, в рамках последнего размещения облигаций на сумму $1,7 миллиарда ни один российский инвестор участия не принимал. Он уточнил, что ранее выпущенные в 2021 году облигации в основном уже погашены и не создают проблем для компании.
Дуров также подчеркнул, что держатели облигаций не обладают акционерными правами и не участвуют в управлении Telegram. Владелец мессенджера отметил, что Telegram не зависит от российского капитала.
Ранее Financial Times сообщала, что часть облигаций Telegram на сумму около $500 миллионов оказалась заблокирована из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram
- Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле
- Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев
- Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями
- СМИ: Зеленский меняет команду, пытаясь сохранить власть
- В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа с семью пострадавшими
- Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы
- Трамп вновь связал попытку импичмента со звонком Зеленскому
- В США заявили о близости мирного соглашения по Украине
- «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru