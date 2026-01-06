Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что у компании нет инвесторов из России, а единственным акционером мессенджера остается он сам. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о блокировке части облигаций Telegram из-за антироссийских санкций.

По словам Дурова, в рамках последнего размещения облигаций на сумму $1,7 миллиарда ни один российский инвестор участия не принимал. Он уточнил, что ранее выпущенные в 2021 году облигации в основном уже погашены и не создают проблем для компании.