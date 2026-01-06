Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что у компании нет инвесторов из России, а единственным акционером мессенджера остается он сам. Так он прокомментировал публикацию Financial Times о блокировке части облигаций Telegram из-за антироссийских санкций.

По словам Дурова, в рамках последнего размещения облигаций на сумму $1,7 миллиарда ни один российский инвестор участия не принимал. Он уточнил, что ранее выпущенные в 2021 году облигации в основном уже погашены и не создают проблем для компании.

Дуров также подчеркнул, что держатели облигаций не обладают акционерными правами и не участвуют в управлении Telegram. Владелец мессенджера отметил, что Telegram не зависит от российского капитала.

Ранее Financial Times сообщала, что часть облигаций Telegram на сумму около $500 миллионов оказалась заблокирована из-за санкций против российского Национального расчетного депозитария, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: youtube.com / Лекс Фридман
ТЕГИ:TelegramПавел Дуров

