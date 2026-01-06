В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа с семью пострадавшими

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газо-воздушной смеси в частном доме в Малгобекском районе Ингушетии, в результате которого пострадали семь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Инцидент произошел во вторник вечером в селе Сагопши. По данным экстренных служб, взрыв произошел в жилом доме, после чего пострадавших доставили для оказания медицинской помощи. Региональная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия, отмечает RT.