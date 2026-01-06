В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа с семью пострадавшими
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газо-воздушной смеси в частном доме в Малгобекском районе Ингушетии, в результате которого пострадали семь человек, включая ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.
Инцидент произошел во вторник вечером в селе Сагопши. По данным экстренных служб, взрыв произошел в жилом доме, после чего пострадавших доставили для оказания медицинской помощи. Региональная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия, отмечает RT.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших причинение тяжкого вреда по неосторожности.
Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы, опрашивают свидетелей и проводят другие необходимые следственные действия для установления причин взрыва, передает «Радиоточка НСН».
