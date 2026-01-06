Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в ближайшее время намерен посетить Украину. О планируемом визите он сообщил после телефонного разговора с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает портал Novinky.
Приглашение посетить Киев прозвучало в ходе беседы министров, и чешская сторона его приняла. Факт договоренности о визите позднее подтвердил и украинский министр, сообщив об этом в социальных сетях.
Накануне Мацинка также провел рабочую встречу с послом Украины в Праге Василием Зварычем. По данным Novinky, в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, в том числе настроения части чешского общества в отношении украинской тематики.
При этом портал подчеркивает, что встреча носила плановый характер и не была связана с вызовом дипломата в МИД, передает «Радиоточка НСН».
