Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в ближайшее время намерен посетить Украину. О планируемом визите он сообщил после телефонного разговора с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает портал Novinky.

Приглашение посетить Киев прозвучало в ходе беседы министров, и чешская сторона его приняла. Факт договоренности о визите позднее подтвердил и украинский министр, сообщив об этом в социальных сетях.

Премьер Чехии обвинил посла Украины в нарушении дипломатического этикета

Накануне Мацинка также провел рабочую встречу с послом Украины в Праге Василием Зварычем. По данным Novinky, в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов, в том числе настроения части чешского общества в отношении украинской тематики.

При этом портал подчеркивает, что встреча носила плановый характер и не была связана с вызовом дипломата в МИД, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Эдуард Эрбен
ТЕГИ:МИДУкраинаЧехия

Горячие новости

Все новости

партнеры