Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка в ближайшее время намерен посетить Украину. О планируемом визите он сообщил после телефонного разговора с главой украинского МИД Андреем Сибигой, передает портал Novinky.

Приглашение посетить Киев прозвучало в ходе беседы министров, и чешская сторона его приняла. Факт договоренности о визите позднее подтвердил и украинский министр, сообщив об этом в социальных сетях.