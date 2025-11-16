Орбан заявил, что конфликт на Украине скоро завершится
Глава правительства Венгрии Виктор Орбан высказал уверенность в скором установлении мира на Украине, сообщает ТАСС.
Премьер-министр считает, что президент России Владимир Путин настроен на переговоры, поскольку война несёт серьёзные потери для Москвы. Ключевым условием для прекращения огня Орбан назвал выработку единой позиции Запада. При этом он обвинил европейских лидеров в эскалации, заявив, что они поощряют Киев к продолжению боевых действий ради тактических выгод.
США, напротив, были представлены им как сила, стремящаяся к миру. Премьер также повторил свой тезис о невозможности победы над ядерной державой и заверил, что НАТО не стоит бояться нападения со стороны России.
Ранее Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
