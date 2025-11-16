МО: ВС РФ освободили Ровнополье и Малую Токмачку в Запорожской области
16 ноября 202512:37
Российские военные взяли под контроль населенные пункты Ровнополье и Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Восток», второго — «Днепр».
Ранее в МО сообщили, что российские военные взяли под контроль Яблоково в Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
