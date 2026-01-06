Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями
6 января 202621:58
Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение четырех часов во вторник уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, атаки были зафиксированы в период с 16:00 до 20:00 мск.
Большинство дронов — восемь аппаратов самолетного типа — были сбиты над территорией Республики Крым.
Еще два беспилотника были уничтожены над Черным морем, один — над Азовским морем, передает «Радиоточка НСН».
