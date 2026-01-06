Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в течение четырех часов во вторник уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, атаки были зафиксированы в период с 16:00 до 20:00 мск.