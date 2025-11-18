Пушков: Умеров сбежал, так как осознает возможное уголовное преследование
Российский сенатор Алексей Пушков высказал в своем Telegram-канале предположение, что мотивом для отъезда секретаря СНБО Украины Рустема Умерова из страны стало возможное преследование по закону.
По его словам, хотя в настоящее время расследование затрагивает лишь сферу энергетики с суммой $100 млн, в перспективе оно может быть продолжено в виде дела о коррупции в оборонном секторе.
Пушков указал, что Умеров поставил в известность о своем решении президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.
Ранее стало известно, что Умеров принял решение остаться за границей, несмотря на призывы украинской прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушков: Умеров сбежал, так как осознает возможное уголовное преследование
- СМИ: Уехавшая из РФ группа «Несчастный случай» дает концерты в подвалах ЕС
- Исследование: Россияне перешли на пассивный поиск работы
- СМИ: В Японии и Южной Корее ждут прямых рейсов с Россией
- СМИ: Данные об измерении скорости интернета будут передаваться властям
- Разрыв в ценах базового набора товаров в РФ вырос до 19 тысяч
- Под Оренбургом задержан мигрант, напавший на школьницу
- СМИ: США вывезли из Японии ракеты Typhon, вызвавшие озабоченность РФ
- Медведев: Сделка Украины и Франции по истребителям Rafale коррупционна
- Депутат Аксененко: Нужно ограничить первоначальный взнос по ипотеке до 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru