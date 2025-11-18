Пушков: Умеров сбежал, так как осознает возможное уголовное преследование

Российский сенатор Алексей Пушков высказал в своем Telegram-канале предположение, что мотивом для отъезда секретаря СНБО Украины Рустема Умерова из страны стало возможное преследование по закону.

Разоблачивший Умерова журналист Дуган заявил, что недвижимость в США не оформлена на него

По его словам, хотя в настоящее время расследование затрагивает лишь сферу энергетики с суммой $100 млн, в перспективе оно может быть продолжено в виде дела о коррупции в оборонном секторе.

Пушков указал, что Умеров поставил в известность о своем решении президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса Андрея Ермака.

Ранее стало известно, что Умеров принял решение остаться за границей, несмотря на призывы украинской прокуратуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
