Конгресс США: Трамп собирается изъять часть замороженных активов РФ

В период с 2026 по 2028 год американский лидер Дональд Трамп может изъять половину замороженных российских активов, которые находятся под контролем США. Об этом говорится в бюджетном управлении конгресса страны.

Отмечается, что конфискация может произойти при принятии конгрессом законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который уточняет порядок использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

По данным источника, под контролем США находятся российские активы объемом в $5 млрд. В связи с этим в бюджетном управлении конгресса предположили, что из них будет конфисковано $2,5 млрд.

При этом в конгрессе подчеркнули, что пока нет определенности, пойдет ли Трамп на данный шаг. Уточняется, что если политик решится на это, то примерно $300 млн из указанной суммы инвестируют на короткий срок в ценные бумаги Минфина США до того, как их потратят на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.

В конгрессе добавили, что вырученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов. Кроме того, в управлении заметили, что принятие законопроекта увеличит прямые госрасходы с 2026 по 2035 год на $10 млн.

ФОТО: ТАСС / Гавриил Григоров
