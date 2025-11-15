Конгресс США: Трамп собирается изъять часть замороженных активов РФ

В период с 2026 по 2028 год американский лидер Дональд Трамп может изъять половину замороженных российских активов, которые находятся под контролем США. Об этом говорится в бюджетном управлении конгресса страны.

Отмечается, что конфискация может произойти при принятии конгрессом законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который уточняет порядок использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

По данным источника, под контролем США находятся российские активы объемом в $5 млрд. В связи с этим в бюджетном управлении конгресса предположили, что из них будет конфисковано $2,5 млрд.