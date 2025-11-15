Конгресс США: Трамп собирается изъять часть замороженных активов РФ
В период с 2026 по 2028 год американский лидер Дональд Трамп может изъять половину замороженных российских активов, которые находятся под контролем США. Об этом говорится в бюджетном управлении конгресса страны.
Отмечается, что конфискация может произойти при принятии конгрессом законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который уточняет порядок использования замороженных активов РФ в пользу Украины.
По данным источника, под контролем США находятся российские активы объемом в $5 млрд. В связи с этим в бюджетном управлении конгресса предположили, что из них будет конфисковано $2,5 млрд.
При этом в конгрессе подчеркнули, что пока нет определенности, пойдет ли Трамп на данный шаг. Уточняется, что если политик решится на это, то примерно $300 млн из указанной суммы инвестируют на короткий срок в ценные бумаги Минфина США до того, как их потратят на экономическую и гуманитарную поддержку Киева.
В конгрессе добавили, что вырученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов. Кроме того, в управлении заметили, что принятие законопроекта увеличит прямые госрасходы с 2026 по 2035 год на $10 млн.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что США поддержали план ЕС по передаче доходов от российских активов Украине.
