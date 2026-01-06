Трамп заявил о снижении зависимости Индии от российской нефти

Индия существенно сократила импорт российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, выступая перед членами Республиканской партии в Вашингтоне. По его словам, изменения в закупках стали заметны в последнее время.

Ранее оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре сообщил, что предприятие в последние недели не принимало нефть из России и не ожидает новых поставок в январе 2026 года. По оценке Reuters, при отсутствии отгрузок объем импорта российской нефти в Индию в январе может опуститься ниже 1 миллиона баррелей в сутки.

СМИ: Индийские НПЗ сокращают импорт нефти из РФ на 50%

Конгломерат, управляющий заводом, ранее был крупнейшим покупателем российской нефти в стране. С начала конфликта на Украине в 2022 году объем приобретенного сырья оценивался примерно в $33 миллиарда, что составляло около 8% всех экспортных поставок российской нефти. Такой уровень закупок неоднократно вызывал критику со стороны Вашингтона.

С декабря 2025 года, на фоне американских санкций, НПЗ в Джамнагаре перешел на поставки нефти нероссийского происхождения. В августе 2025 года США ввели против Индии импортные пошлины сначала в размере 25%, а затем увеличили их до 50%, связав это решение с закупками российской нефти, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
