Трамп заявил о снижении зависимости Индии от российской нефти
Индия существенно сократила импорт российской нефти, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News, выступая перед членами Республиканской партии в Вашингтоне. По его словам, изменения в закупках стали заметны в последнее время.
Ранее оператор крупнейшего в мире нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре сообщил, что предприятие в последние недели не принимало нефть из России и не ожидает новых поставок в январе 2026 года. По оценке Reuters, при отсутствии отгрузок объем импорта российской нефти в Индию в январе может опуститься ниже 1 миллиона баррелей в сутки.
Конгломерат, управляющий заводом, ранее был крупнейшим покупателем российской нефти в стране. С начала конфликта на Украине в 2022 году объем приобретенного сырья оценивался примерно в $33 миллиарда, что составляло около 8% всех экспортных поставок российской нефти. Такой уровень закупок неоднократно вызывал критику со стороны Вашингтона.
С декабря 2025 года, на фоне американских санкций, НПЗ в Джамнагаре перешел на поставки нефти нероссийского происхождения. В августе 2025 года США ввели против Индии импортные пошлины сначала в размере 25%, а затем увеличили их до 50%, связав это решение с закупками российской нефти, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о снижении зависимости Индии от российской нефти
- Туск допустил согласование гарантий безопасности Украине до конца января
- СМИ: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине
- Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram
- Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле
- Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев
- Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями
- СМИ: Зеленский меняет команду, пытаясь сохранить власть
- В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа с семью пострадавшими
- Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru