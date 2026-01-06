СМИ: Зеленский меняет команду, пытаясь сохранить власть

Кадровые перестановки, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, могут быть направлены на срыв плана по его отставке, который, как утверждается, реализуют его политические противники при фактической поддержке европейских партнеров. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Зеленский выстраивает новую конфигурацию власти с целью сохранить контроль над ключевыми силовыми структурами. В частности, увольнение главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, по утверждению источника, призвано усилить влияние президента на работу ведомства внутри страны через его первого заместителя Александра Поклада. Последний, как утверждается, готов выполнять поручения по противодействию антикоррупционным органам.