СМИ: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине

Американские военные могут взять на себя ключевую роль в создании и управлении высокотехнологичной системой контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о развертывании непрерывной системы мониторинга с использованием беспилотников, сенсоров и спутников, которая позволит фиксировать возможные нарушения и определять ответственность сторон. Предполагается, что США будут руководить этой системой при международном участии, включая вклад стран «коалиции желающих».

Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры

Вопросы роли Соединенных Штатов в обеспечении режима прекращения огня обсуждались на прошедшей в Париже встрече представителей США, Украины и союзников. Согласно проекту декларации, американские разведывательные и логистические возможности планируется интегрировать в возглавляемые европейскими странами силы сдерживания в воздушной, морской и сухопутной сферах.

При этом, как отмечает Financial Times, США готовы оказывать поддержку этим силам в случае нападения. Обсуждение инициативы состоялось на фоне переговоров с участием представителей американской администрации, украинского руководства и французской стороны, прошедших перед расширенной встречей лидеров стран коалиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША

