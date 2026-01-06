СМИ: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине
Американские военные могут взять на себя ключевую роль в создании и управлении высокотехнологичной системой контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, речь идет о развертывании непрерывной системы мониторинга с использованием беспилотников, сенсоров и спутников, которая позволит фиксировать возможные нарушения и определять ответственность сторон. Предполагается, что США будут руководить этой системой при международном участии, включая вклад стран «коалиции желающих».
Вопросы роли Соединенных Штатов в обеспечении режима прекращения огня обсуждались на прошедшей в Париже встрече представителей США, Украины и союзников. Согласно проекту декларации, американские разведывательные и логистические возможности планируется интегрировать в возглавляемые европейскими странами силы сдерживания в воздушной, морской и сухопутной сферах.
При этом, как отмечает Financial Times, США готовы оказывать поддержку этим силам в случае нападения. Обсуждение инициативы состоялось на фоне переговоров с участием представителей американской администрации, украинского руководства и французской стороны, прошедших перед расширенной встречей лидеров стран коалиции, передает «Радиоточка НСН».
