СМИ: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине

Американские военные могут взять на себя ключевую роль в создании и управлении высокотехнологичной системой контроля за соблюдением режима прекращения огня на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о развертывании непрерывной системы мониторинга с использованием беспилотников, сенсоров и спутников, которая позволит фиксировать возможные нарушения и определять ответственность сторон. Предполагается, что США будут руководить этой системой при международном участии, включая вклад стран «коалиции желающих».