Зеленский и Макрон подписали соглашение о военной помощи Украине
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о военной помощи Киеву. Об этом сообщает RT.
Детали соглашения, подписанного на авиабазе Виллакубле в парижском регионе, не разглашаются. По словам Зеленского, одним из пунктов является закупка Украиной до 100 истребителей Rafale.
Также французские СМИ пишут, что Киев также рассчитывает получить средства ПВО и беспилотники.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину после заключения мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
