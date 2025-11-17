Зеленский и Макрон подписали соглашение о военной помощи Украине

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о военной помощи Киеву. Об этом сообщает RT.

Зеленский сообщил о поставке двух систем Patriot из Германии

Детали соглашения, подписанного на авиабазе Виллакубле в парижском регионе, не разглашаются. По словам Зеленского, одним из пунктов является закупка Украиной до 100 истребителей Rafale.

Также французские СМИ пишут, что Киев также рассчитывает получить средства ПВО и беспилотники.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности «коалиции желающих» направить контингент на Украину после заключения мирного соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

