Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия является непобедимой и не нуждается в обсуждении своих возможностей. Об этом он сказал, выступая перед республиканскими законодателями в Вашингтоне.

По словам Трампа, США не стремятся к конфликтам, однако обладают силой, которая, как он утверждает, исключает поражение.