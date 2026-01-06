Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия является непобедимой и не нуждается в обсуждении своих возможностей. Об этом он сказал, выступая перед республиканскими законодателями в Вашингтоне.
По словам Трампа, США не стремятся к конфликтам, однако обладают силой, которая, как он утверждает, исключает поражение.
В качестве подтверждения он указал на недавнюю операцию в Венесуэле, в ходе которой, по его словам, была захвачена верхушка руководства страны.
Американский президент заявил, что операция против венесуэльского лидера Николаса Мадуро вновь продемонстрировала мощь вооруженных сил США, которые он назвал самыми сильными и технологичными в мире, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram
- Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле
- Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев
- Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями
- СМИ: Зеленский меняет команду, пытаясь сохранить власть
- В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа с семью пострадавшими
- Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы
- Трамп вновь связал попытку импичмента со звонком Зеленскому
- В США заявили о близости мирного соглашения по Украине
- «Чебурашка 2» вошел в тройку самых кассовых фильмов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru