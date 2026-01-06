Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская армия является непобедимой и не нуждается в обсуждении своих возможностей. Об этом он сказал, выступая перед республиканскими законодателями в Вашингтоне.

По словам Трампа, США не стремятся к конфликтам, однако обладают силой, которая, как он утверждает, исключает поражение.

В конгрессе США призвали обсудить импичмент Трампа из-за Венесуэлы

В качестве подтверждения он указал на недавнюю операцию в Венесуэле, в ходе которой, по его словам, была захвачена верхушка руководства страны.

Американский президент заявил, что операция против венесуэльского лидера Николаса Мадуро вновь продемонстрировала мощь вооруженных сил США, которые он назвал самыми сильными и технологичными в мире, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ВенесуэлаАрмияСША

