ЕК предложила оформить кредит Украине под замороженные активы России
Еврокомиссия предложила странам Европейского союза использовать замороженные российские активы в качестве основы для крупного кредитного пакета Украине. Об этом говорится в письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам государств ЕС, сообщает издание Politico.
Согласно документу, в случае привлечения в схему депозитариев центральных ценных бумаг можно мобилизовать около 185 млрд евро. Расширение механизма на все учреждения, удерживающие российские суверенные активы, увеличит потенциальную сумму до примерно 210 млрд евро. Выплаты по кредиту от Украины, как указывается, должны начаться только после получения ею репараций от России за ущерб.
Фон дер Ляйен призывает государства-члены заключить юридически обязательные долговые контракты с организациями, владеющими активами Центробанка РФ. По оценке ЕК, такая схема позволит выделить финансирование без немедленной нагрузки на национальные бюджеты. Для обеспечения кредита странам предлагается предоставить безусловные и исполняемые по требованию гарантии, рассчитанные по ключу валового национального дохода.
В письме также обращается внимание на юридические риски, включая вероятность арбитражных исков против ЕС и отдельных государств. Комиссия считает, что гарантии должны распространяться и на обязательства по двусторонним инвестиционным соглашениям, действующим даже после разморозки активов. Одним из вариантов защиты может стать выход стран из таких договоренностей.
Фон дер Ляйен признает, что инициатива может вызвать негативную реакцию международных рынков и быть расценена рядом государств как фактическая конфискация. Брюсселю, по ее словам, потребуется координация с международными партнерами, чтобы минимизировать риски такого восприятия, несмотря на заверения ЕК о соответствии предложенного механизма нормам международного права, передает «Радиоточка НСН».
