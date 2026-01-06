Туск допустил согласование гарантий безопасности Украине до конца января

Общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантиям безопасности для Украины может быть выработана до конца января. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения встречи участников коалиции.

По словам главы польского правительства, вероятность достижения договоренностей в ближайшие недели выглядит высокой, однако он подчеркнул, что речь идет о предварительной оценке хода переговоров. Туск отметил, что обсуждение гарантий безопасности продолжается при участии как европейских стран, так и американской стороны.

Гарантии безопасности Украине от «коалиции желающих» могут включать военные меры

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что договоренности по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном якобы уже согласованы в полном объеме. После двусторонней встречи с Дональдом Трампом стороны также провели телефонные консультации с европейскими лидерами.

До этого Трамп сообщал, что перед переговорами с Зеленским провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как продуктивный, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаДональд Туск

