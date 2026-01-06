Туск допустил согласование гарантий безопасности Украине до конца января
Общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантиям безопасности для Украины может быть выработана до конца января. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения встречи участников коалиции.
По словам главы польского правительства, вероятность достижения договоренностей в ближайшие недели выглядит высокой, однако он подчеркнул, что речь идет о предварительной оценке хода переговоров. Туск отметил, что обсуждение гарантий безопасности продолжается при участии как европейских стран, так и американской стороны.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что договоренности по гарантиям безопасности между Киевом и Вашингтоном якобы уже согласованы в полном объеме. После двусторонней встречи с Дональдом Трампом стороны также провели телефонные консультации с европейскими лидерами.
До этого Трамп сообщал, что перед переговорами с Зеленским провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который он охарактеризовал как продуктивный, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о снижении зависимости Индии от российской нефти
- Туск допустил согласование гарантий безопасности Украине до конца января
- СМИ: США обеспечат высокотехнологичный мониторинг соблюдения мира на Украине
- Дуров заявил об отсутствии российских инвесторов у Telegram
- Трамп заявил о непобедимости армии США после операции в Венесуэле
- Глава МИД Чехии анонсировал визит в Киев
- Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным и Азовским морями
- СМИ: Зеленский меняет команду, пытаясь сохранить власть
- В Ингушетии возбудили дело после взрыва газа с семью пострадавшими
- Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru