Туск допустил согласование гарантий безопасности Украине до конца января

Общая позиция «коалиции желающих» и США по гарантиям безопасности для Украины может быть выработана до конца января. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения встречи участников коалиции.

По словам главы польского правительства, вероятность достижения договоренностей в ближайшие недели выглядит высокой, однако он подчеркнул, что речь идет о предварительной оценке хода переговоров. Туск отметил, что обсуждение гарантий безопасности продолжается при участии как европейских стран, так и американской стороны.