Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы
Посетители торгового центра «РИО» на улице Большая Черемушкинская в Москве самостоятельно покинули здание, спасательные службы проводят проверку помещений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, пожарные прибыли в торговый центр по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 1.
К моменту их прибытия обстановка оставалась спокойной, эвакуация прошла без происшествий.
В настоящее время сотрудники МЧС осматривают помещения торгового центра. Причины проверки и возможные инциденты не уточняются, передает «Радиоточка НСН».
