Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы

Посетители торгового центра «РИО» на улице Большая Черемушкинская в Москве самостоятельно покинули здание, спасательные службы проводят проверку помещений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, пожарные прибыли в торговый центр по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 1.