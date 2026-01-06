Посетителей эвакуировали из ТЦ «РИО» на юго-западе Москвы

Посетители торгового центра «РИО» на улице Большая Черемушкинская в Москве самостоятельно покинули здание, спасательные службы проводят проверку помещений. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, пожарные прибыли в торговый центр по адресу улица Большая Черемушкинская, дом 1.

СМИ: Около 1,5 тысячи человек эвакуировали из ВТБ Арены в Москве из-за угрозы взрыва

К моменту их прибытия обстановка оставалась спокойной, эвакуация прошла без происшествий.

В настоящее время сотрудники МЧС осматривают помещения торгового центра. Причины проверки и возможные инциденты не уточняются, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЭвакуацияТорговые ЦентрыСпасатели

Горячие новости

Все новости

партнеры