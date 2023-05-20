Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске
В субботу, 20 мая, сообщили о взятии Артемовска, ровно год назад освободили Мариуполь, а четыре года назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.
Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показала кадры водружения российского триколора на зданиях в освобожденном Артемовске (Бахмуте).
20 мая уже начали называть днем позора киевского режима и двойным днем славы российского оружия, так как ровно год назад российскими силами был освобожден город Мариуполь.
Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что о взятии Артемовска сообщили именно 20 мая не просто так.
«Взятие Артемовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины», - сказал Рогов.
НА ВСЕ ПРО ВСЕ 224 ДНЯ
Накануне Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском.
«Сегодня в 12 часов дня полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» с 25 мая начнет выводить свои силы из города на отдых и переподготовку. До этого будут созданы оборонительные рубежи, а город передадут Минобороны РФ. Вернутся «музыканты» в случае, если потребуется помощь.
ПОХВАЛИТ ЛИ МИНОБОРОНЫ?
Минобороны России пока официально не подтвердило взятие Артемовска российскими силами.
Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ, но не признало взятие города ВС РФ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, уже инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив колоссальную работу «Вагнеров».
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев тоже не остался в стороне. Политик ответил на прошлогодний твит бизнесмена Илона Маска с вопросом «как дела в Артемовске?» предложением «приехать и увидеть все самому». Тогда Маск назвал Медведева «хорошим троллем» и поинтересовался как обстоят дела в Артемовске.
Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в своем Telegram-канале назвал взятие Артемовска только началом и выразил благодарность всем участникам спецоперации.
«Низкий поклон и уважение героям СВО», - написал депутат.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также передал бойцам на передовой «низкий поклон от всех жителей Новороссии» и заверил, что в будущем Россию ждет только окончательная и безоговорочная победа.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравил всех причастных к освобождению Артемовска.
«Уверен: город будет восстановлен, и впереди его ждет мирная жизнь и процветание. Именно за то, чтобы все это наступило на всей территории бывшей Украины, сражаются наши доблестные воины. И мы верим в них, в нашу общую победу, для которой готовы сделать всё от нас зависящее», - написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выражал мнение, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно, передает «Радиоточка НСН».
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