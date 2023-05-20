Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске

ПОХВАЛИТ ЛИ МИНОБОРОНЫ?

Минобороны России пока официально не подтвердило взятие Артемовска российскими силами.

Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ, но не признало взятие города ВС РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, уже инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив колоссальную работу «Вагнеров».

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев тоже не остался в стороне. Политик ответил на прошлогодний твит бизнесмена Илона Маска с вопросом «как дела в Артемовске?» предложением «приехать и увидеть все самому». Тогда Маск назвал Медведева «хорошим троллем» и поинтересовался как обстоят дела в Артемовске.

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в своем Telegram-канале назвал взятие Артемовска только началом и выразил благодарность всем участникам спецоперации.

«Низкий поклон и уважение героям СВО», - написал депутат.