Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске

В субботу, 20 мая, сообщили о взятии Артемовска, ровно год назад освободили Мариуполь, а четыре года назад состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина показала кадры водружения российского триколора на зданиях в освобожденном Артемовске (Бахмуте).

224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска

20 мая уже начали называть днем позора киевского режима и двойным днем славы российского оружия, так как ровно год назад российскими силами был освобожден город Мариуполь.

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что о взятии Артемовска сообщили именно 20 мая не просто так.

«Взятие Артемовска 20 мая символично, и думаю, что не случайно об этом объявлено именно в субботу. Это своего рода подарок Зеленскому, который ровно четыре года назад в этот день на инаугурации объявил себя президентом Украины», - сказал Рогов.
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НА ВСЕ ПРО ВСЕ 224 ДНЯ

Накануне Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском.

«Сегодня в 12 часов дня полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин добавил, что ЧВК «Вагнер» с 25 мая начнет выводить свои силы из города на отдых и переподготовку. До этого будут созданы оборонительные рубежи, а город передадут Минобороны РФ. Вернутся «музыканты» в случае, если потребуется помощь.

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ПОХВАЛИТ ЛИ МИНОБОРОНЫ?

Минобороны России пока официально не подтвердило взятие Артемовска российскими силами.

Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ, но не признало взятие города ВС РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, уже инициировал учреждение государственных наград ДНР за освобождение Артемовска. Об этом он написал в своем Telegram-канале, отметив колоссальную работу «Вагнеров».

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев тоже не остался в стороне. Политик ответил на прошлогодний твит бизнесмена Илона Маска с вопросом «как дела в Артемовске?» предложением «приехать и увидеть все самому». Тогда Маск назвал Медведева «хорошим троллем» и поинтересовался как обстоят дела в Артемовске.

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в своем Telegram-канале назвал взятие Артемовска только началом и выразил благодарность всем участникам спецоперации.

«Низкий поклон и уважение героям СВО», - написал депутат.
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также передал бойцам на передовой «низкий поклон от всех жителей Новороссии» и заверил, что в будущем Россию ждет только окончательная и безоговорочная победа.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов поздравил всех причастных к освобождению Артемовска.

«Уверен: город будет восстановлен, и впереди его ждет мирная жизнь и процветание. Именно за то, чтобы все это наступило на всей территории бывшей Украины, сражаются наши доблестные воины. И мы верим в них, в нашу общую победу, для которой готовы сделать всё от нас зависящее», - написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выражал мнение, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Евгений ПригожинСпецоперацияЧВК "Вагнер"

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