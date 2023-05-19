Марочко: Киев перебрасывает резервы к Артемовску
Украинские силы перебрасывают резервы к Артемовску (Бахмуту), заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
По его словам, Киев перебрасывает силы также в Часов Яр в сжатые сроки, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери ВСУ.
Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на карте небольшой участок Артемовска, оставшийся за ВСУ, и сообщил, что оставшиеся силы украинцев эвакуируются из города.
Если Киев продолжит медлить с контрнаступлением, российские силы «дожмут» Артемовск и сами предпримут активные действия, заявил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что Украина делала ставку на Артемовск, чтобы сковать российские силы и готовиться наступать на других направлениях, но стратегия не провалилась.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru