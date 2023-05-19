Марочко: Киев перебрасывает резервы к Артемовску

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин показал на карте небольшой участок Артемовска, оставшийся за ВСУ, и сообщил, что оставшиеся силы украинцев эвакуируются из города.

Если Киев продолжит медлить с контрнаступлением, российские силы «дожмут» Артемовск и сами предпримут активные действия, заявил военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «Радиоточкой НСН». Он отметил, что Украина делала ставку на Артемовск, чтобы сковать российские силы и готовиться наступать на других направлениях, но стратегия не провалилась.

