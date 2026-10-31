Deep Purple отменила два концерта из-за госпитализации солиста Иэна Гиллана
Британская рок‑легенда Deep Purple вынуждена отменить два концерта в Германии — причиной стала срочная госпитализация 81‑летнего фронтмена группы Иэна Гиллана. Об этом коллектив проинформировал поклонников через свою официальную страницу в социальных сетях.
Выступления не состоятся: 31 октября — на площадке QI Arena в Лейпциге, 1 ноября — в гамбургской Sporthalle. Музыканты принесли извинения фанатам за то, что вынуждены сообщить об отмене в сжатые сроки.
В опубликованном заявлении группа пояснила, что решение связано с медицинским инцидентом, из‑за которого Гиллан оказался в больнице. При этом детали состояния вокалиста и его диагноз не разглашаются.
Команда пообещала приложить все усилия, чтобы найти новые даты для отменённых концертов. Важно, что ранее купленные билеты останутся действительными — их можно будет использовать на перенесённых выступлениях.
Ближайшие запланированные концерты Deep Purple должны пройти 3 ноября в Дортмунде и 4 ноября в Берлине. На данный момент остаётся неясным, скажется ли здоровье Иэна Гиллана на продолжении гастрольного тура.
Иэн Гиллан занимает особое место в истории рока как один из самых узнаваемых вокалистов. Он стал частью Deep Purple в 1969 году и подарил миру культовые партии в таких хитах, как Smoke on the Water и Highway Star, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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