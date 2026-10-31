Стубб назвал причины важности телефонного разговора с Путиным
Глава Финляндии Александр Стубб объяснил, почему состоявшийся недавно телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным он считает знаковым событием.
По словам финского лидера, во‑первых, это был его первый диалог с российским президентом уже в качестве главы государства. Во‑вторых, беседа дала возможность напрямую узнать, как в Москве оценивают обстановку в зоне боевых действий. Как цитирует Стубба издание Rulehti.fi, именно получение непосредственных сведений о позиции российского руководства по ситуации в конфликте стало важным результатом разговора.
Третьим значимым аспектом Стубб назвал возможность передать Москве сообщение от Украины. Он уточнил, что инициатива установить контакт с Путиным исходила от него и премьер‑министра Норвегии Йонаса Гара Стёре — они действовали по просьбе Киева.
В свою очередь, в Кремле 27 октября сообщили, что в ходе беседы Стубба и Стёре с Путиным речь шла о путях урегулирования украинского кризиса — с учётом ранее проведённых консультаций с представителями США и Украины. Стороны положительно оценили достигнутую договорённость о проведении в первой половине ноября в Абу‑Даби трёхсторонних переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Стубб назвал причины важности телефонного разговора с Путиным
- Эксперт ВШЭ спрогнозировал переход России на покилометровую оплату дорог
- Фильмы Звягинцева привели к банкротству парижской киностудии
- Deep Purple отменила два концерта из-за госпитализации солиста Иэна Гиллана
- Певец Агутин покинет страну на Новый год ради 16 миллионов
- СМИ: В «Царицыно» эвакуировали зрителей во время органного концерта
- В более чем 30 городах Германии начались молодежные протесты
- В Симферополе нескольких эвакуированных из Алешек доставили в больницы
- Минторг США выдал Boeing лицензию на работу с «Белавиа»
- ФСБ получила от США данные о подготовке теракта в Москве