Стубб назвал причины важности телефонного разговора с Путиным

По словам финского лидера, во‑первых, это был его первый диалог с российским президентом уже в качестве главы государства. Во‑вторых, беседа дала возможность напрямую узнать, как в Москве оценивают обстановку в зоне боевых действий. Как цитирует Стубба издание Rulehti.fi, именно получение непосредственных сведений о позиции российского руководства по ситуации в конфликте стало важным результатом разговора.

Третьим значимым аспектом Стубб назвал возможность передать Москве сообщение от Украины. Он уточнил, что инициатива установить контакт с Путиным исходила от него и премьер‑министра Норвегии Йонаса Гара Стёре — они действовали по просьбе Киева.

В свою очередь, в Кремле 27 октября сообщили, что в ходе беседы Стубба и Стёре с Путиным речь шла о путях урегулирования украинского кризиса — с учётом ранее проведённых консультаций с представителями США и Украины. Стороны положительно оценили достигнутую договорённость о проведении в первой половине ноября в Абу‑Даби трёхсторонних переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

