Медведев пригласил Маска в Артемовск

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригласил бизнесмена Илона Маска посетить Артемовск. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

Медведев заявил, что с начала года в российскую армию приняли свыше 117 тысяч человек

Медведев ответил на прошлогодний твит Маска с вопросом «как дела в Артемовске?» предложением «приехать и увидеть все самому».

Накануне политик назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «гинекологом, которая прикидывается руководителем Евросоюза», а также отметил, что России следует обсуждать ситуацию на Украине только с США.

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова Макрона о «геополитическом поражении» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Илон МаскДмитрий Медведев

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