Медведев пригласил Маска в Артемовск
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригласил бизнесмена Илона Маска посетить Артемовск. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.
Медведев ответил на прошлогодний твит Маска с вопросом «как дела в Артемовске?» предложением «приехать и увидеть все самому».
Накануне политик назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «гинекологом, которая прикидывается руководителем Евросоюза», а также отметил, что России следует обсуждать ситуацию на Украине только с США.
Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова Макрона о «геополитическом поражении» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru