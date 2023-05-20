Медведев пригласил Маска в Артемовск

Медведев ответил на прошлогодний твит Маска с вопросом «как дела в Артемовске?» предложением «приехать и увидеть все самому».

Накануне политик назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «гинекологом, которая прикидывается руководителем Евросоюза», а также отметил, что России следует обсуждать ситуацию на Украине только с США.

Ранее Дмитрий Медведев отреагировал на слова Макрона о «геополитическом поражении» России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

