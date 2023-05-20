СМИ: ВСУ добивались максимального количества жертв среди населения Артемовска
Украинские военные в Артемовске намеренно размещали технику и оборудовали огневые позиции рядом с жилыми домами и убежищами мирного населения, провоцируя максимальное количество жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эвакуированных из города жителей.
По словам беженца Александра Пискунова, ВСУ размещали минометные точки вокруг домов, позиции пулеметчиков — в девятиэтажках.
«На крыше девятиэтажки стоял миномет… И, естественно, по всем балконам: пятый, седьмой, шестой, четвертый этажи. Вот там везде стояли огневые точки», — отметил собеседник агентства.
Местные жители рассказали, что украинские военные специально размещали технику в местах, где прятались гражданские лица, и вели провоцирующий огонь из зданий, в подвалах которых были убежища. Кроме того, ВСУ сами обстреливали населенные районы Артемовска.
«Возле нас специально ставили военную технику, прятались за нашими домами… Стреляли именно из-за домов, и прятались за домами - только в тех домах, где живут люди. Зная о том, что там живут люди», — рассказала местная жительница Ирина Твердохлеб.
Кроме того, по словам гражданских, ВСУ минировали и поджигали подвалы с запертыми в них людьми, чтобы те служили живым щитом для украинских позиций.
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