По словам беженца Александра Пискунова, ВСУ размещали минометные точки вокруг домов, позиции пулеметчиков — в девятиэтажках.

«На крыше девятиэтажки стоял миномет… И, естественно, по всем балконам: пятый, седьмой, шестой, четвертый этажи. Вот там везде стояли огневые точки», — отметил собеседник агентства.

Местные жители рассказали, что украинские военные специально размещали технику в местах, где прятались гражданские лица, и вели провоцирующий огонь из зданий, в подвалах которых были убежища. Кроме того, ВСУ сами обстреливали населенные районы Артемовска.

«Возле нас специально ставили военную технику, прятались за нашими домами… Стреляли именно из-за домов, и прятались за домами - только в тех домах, где живут люди. Зная о том, что там живут люди», — рассказала местная жительница Ирина Твердохлеб.

Кроме того, по словам гражданских, ВСУ минировали и поджигали подвалы с запертыми в них людьми, чтобы те служили живым щитом для украинских позиций.

