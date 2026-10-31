Эксперт ВШЭ спрогнозировал переход России на покилометровую оплату дорог

Эксперт считает, что действующая модель финансирования дорожной инфраструктуры — за счёт акцизов на топливо — теряет актуальность.

Причина в двух факторах: распространение электромобилей, которые вовсе не используют бензин, и повышение топливной эффективности современных автомобилей — они потребляют на 20–25% меньше горючего. Из‑за этого объёмы поступлений в дорожные фонды сокращаются.

Ранее Блинкин сказал НСН, что в России стало сложнее ремонтировать дороги, так как дефицит средств на эти цели составляет 40%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

