Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ
Ситуация в Артемовске является критической для ВСУ, сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).
Между тем российские силы ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выражал мнение, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru