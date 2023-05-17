Украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом
Ситуация в Артемовске настолько страшная, что украинское военное руководство отправляет в город только добровольцев, рассказали солдаты ВСУ американской газете The New York Times.
Один из бойцов заявил, что при заходе в город солдат должен быть готов к тому, что он живым оттуда не выйдет. Он назвал безумием бои в городе, добавив, что в Артемовске никогда не прекращаются.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские подразделения, находящиеся в городе, оказались в сложном положении. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У главы МИД Германии за три дня сломались два самолета
- Уоллес: Лондон не станет передавать Киеву истребители в ближайшее время
- Кылычдароглу заявил, что Эрдоган «скребется в дверь России»
- Офицер США: ВСУ даже теоретически не смогут вытеснить Россию с занятых позиций
- В суд поступил протокол против телеведущей Лазаревой
- Собянин рассказал о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево
- Путин: прогнозы по развитию экономики РФ на 2023 в целом положительные
- Украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом
- СМИ: сына премьер-министра Армении Никола Пашинян пытались похитить
- В Госдуму внесли законопроект о ресторанном сборе на поддержку СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru