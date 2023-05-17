Украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом

Один из бойцов заявил, что при заходе в город солдат должен быть готов к тому, что он живым оттуда не выйдет. Он назвал безумием бои в городе, добавив, что в Артемовске никогда не прекращаются.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские подразделения, находящиеся в городе, оказались в сложном положении. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

