Украинские солдаты описали бои в Артемовске одним словом

Ситуация в Артемовске настолько страшная, что украинское военное руководство отправляет в город только добровольцев, рассказали солдаты ВСУ американской газете The New York Times.

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Один из бойцов заявил, что при заходе в город солдат должен быть готов к тому, что он живым оттуда не выйдет. Он назвал безумием бои в городе, добавив, что в Артемовске никогда не прекращаются.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские подразделения, находящиеся в городе, оказались в сложном положении. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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