Пригожин: Артемовск полностью взят российскими силами

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что с 25 мая из Артемовска будут выводиться подразделения «Вагнеров» на отдых и переподготовку.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).

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«Сегодня в 12 часов дня полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин также сказал слова благодарности всем, кто поддерживал ЧВК «Вагнер».

«Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые остались здесь. Спасибо тем, кто сейчас с нами в строю. Спасибо генералу Суровихину и генералу Мезенцеву, которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что дал нам возможность и высокую честь защищать свою Родину», - сказал глава «Вагнеров».

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Пригожин также заявил о выводе подразделений ЧВК «Вагнер» из Артемовска с 25 мая.

«С 25 числа мы будем выводить свои подразделения (из Артемовска - прим. ред.) на отдых и переподготовку. Мы провоевали 427 дней с 19 марта 2022 года, когда Родине стала нужна наша помощь. Мы полностью взяли весь город - от дома до дома. Это для того, чтобы никто не мог педантично нас упрекнуть, что хоть какой-то кусочек не взят. До 25 мая мы полностью его осмотрим, создадим необходимые рубежи обороны и передадим военным, чтобы дальше они занимались, а сами выйдем в полевые лагеря. Когда мы вновь потребуемся нашей стране, нашему народу, нашим семьям - мы вернемся и защитим свой народ», - отметил бизнесмен.

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Пригожин также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сказал, что украинские бойцы сражались отважно.

«Сегодня, когда увидите Байдена, поцелуйте его в макушку и передайте от меня привет. Пожмите руку Сырскому и Залужному, если он в здравии», - резюмировал Пригожин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что после взятия Артемовска следующим городом будет Краматорск, и ВСУ будут оборонять его более эффективно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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