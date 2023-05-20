Пригожин: Артемовск полностью взят российскими силами

«Сегодня в 12 часов дня полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

Пригожин также сказал слова благодарности всем, кто поддерживал ЧВК «Вагнер».

«Я хочу сказать спасибо российскому народу, который нас поддерживал. Спасибо тем погибшим парням, которые остались здесь. Спасибо тем, кто сейчас с нами в строю. Спасибо генералу Суровихину и генералу Мезенцеву, которые дали нам возможность провести эту тяжелую операцию. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за то, что дал нам возможность и высокую честь защищать свою Родину», - сказал глава «Вагнеров».