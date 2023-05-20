224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска
Российские силы взяли Артемовск (Бахмут). Военкоры и эксперты оценивают победу.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).
«Сегодня в 12 часов дня полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.
Журналисты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказывают, что группировка войск «Юг» нанесла удары по резервам живой силы и техники 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также - по пункту временной дислокации «Айдара» около Константиновки в тылу Бахмута.
«Солнцепёки» ударили по опорникам 5-й и 9-й бригад в Первомайске.
Вертолётчики уничтожили танк ВСУ в районе Клещеевки под Артёмовском (Бахмутом) и скопление войск в районе Миньковки», – написано в Telegram-канале.
Российские силы ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, 10-ая отдельная горно-штурмовая бригада участвовала в сражениях на Донбассе с 2015 года. Ликвидированный командир лично отдавал солдатам приказы обстреливать территории ЛНР.
Российская сторона зачистила укрепрайон Вооруженных сил Украины под названием «Гнездо», которое находится в паре сотен метров до линии боевого соприкосновения.
По данным одного из сотрудников ЧВК «Вагнер», противник остается только в частном секторе и немного - в многоэтажках.
«Но в принципе из «Гнезда» уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — отмечается в сообщении.
Самым интенсивным оказался бой с группой иностранных наемников в одном из многоэтажных домов. Российским бойцам ради победы пришлось «разобрать здание по частям».
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что у него победа в Артемовске никакого восторга у него не вызывает. Победу России он считает больше медийной. С военной точки зрения оценивает города как бесперспективный.
«Это точка на карте. Все. А вложена в кампанию одного города гора ресурсов и гора пиара. Скажем, если бы вместо дожали Марьинку, Красногоровку и Авдеевку - толка было бы сильно больше», - отметил он в своем Telegram-канале 20 мая.
Также Стрелков оценил победу в Артемовске с политической точки зрения.
«Ну, помимо личной популярности Евгения Викторовича Пригожина, которая выросла очень даже сильно, непоправимого ущерба нет. Для обозначения поражения пятачков гораздо лучше подошло бы снятие огневого поражения Донецко-Горловской агломерации. В итоге же - победа(почти). Но сугубо тактическая и ничего не решающая глобально», - написал он.
Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов: два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области
- Лавров: западный трек во внешней политике России полностью себя исчерпал
- Небесные войны? В Грузии продолжают критиковать возобновление прямого авиасообщения в Россию
- СМИ: на железной дороге в Тульской области произошла вторая за два дня диверсия
- Суд на месяц арестовал обвиняемую в похищении сына Пашиняна
- Президент Грузии отказалась пользоваться Georgian Airways из-за полетов в Россию
- 224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска
- Пригожин: Артемовск полностью взят российскими силами
- СМИ: российские бойцы вышли на «финишную прямую» в боях за Артемовск
- СМИ: истребитель F-18 потерпел крушение в испанской Сарагосе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru