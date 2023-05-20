224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска

Журналисты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказывают, что группировка войск «Юг» нанесла удары по резервам живой силы и техники 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также - по пункту временной дислокации «Айдара» около Константиновки в тылу Бахмута.

«Солнцепёки» ударили по опорникам 5-й и 9-й бригад в Первомайске.

Вертолётчики уничтожили танк ВСУ в районе Клещеевки под Артёмовском (Бахмутом) и скопление войск в районе Миньковки», – написано в Telegram-канале.