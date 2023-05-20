224 дня. Пригожин заявил о взятии Артемовска

Российские силы взяли Артемовск (Бахмут). Военкоры и эксперты оценивают победу.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы в субботу, 20 мая, полностью установили контроль над Артемовском (Бахмутом).

«Сегодня в 12 часов дня полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки «Самолета». 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. «Бахмутская мясорубка» началась 8 октября 2022 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город», - приводит слова бизнесмена его пресс-служба.

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Журналисты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказывают, что группировка войск «Юг» нанесла удары по резервам живой силы и техники 112-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также - по пункту временной дислокации «Айдара» около Константиновки в тылу Бахмута.

«Солнцепёки» ударили по опорникам 5-й и 9-й бригад в Первомайске.

Вертолётчики уничтожили танк ВСУ в районе Клещеевки под Артёмовском (Бахмутом) и скопление войск в районе Миньковки», – написано в Telegram-канале.

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Российские силы ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Николая Головатюка, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, 10-ая отдельная горно-штурмовая бригада участвовала в сражениях на Донбассе с 2015 года. Ликвидированный командир лично отдавал солдатам приказы обстреливать территории ЛНР.

Российская сторона зачистила укрепрайон Вооруженных сил Украины под названием «Гнездо», которое находится в паре сотен метров до линии боевого соприкосновения.

По данным одного из сотрудников ЧВК «Вагнер», противник остается только в частном секторе и немного - в многоэтажках.

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«Но в принципе из «Гнезда» уже противник выбит. Двигаем его очень быстро и уверенно», — отмечается в сообщении.

Самым интенсивным оказался бой с группой иностранных наемников в одном из многоэтажных домов. Российским бойцам ради победы пришлось «разобрать здание по частям».

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что у него победа в Артемовске никакого восторга у него не вызывает. Победу России он считает больше медийной. С военной точки зрения оценивает города как бесперспективный.

«Это точка на карте. Все. А вложена в кампанию одного города гора ресурсов и гора пиара. Скажем, если бы вместо дожали Марьинку, Красногоровку и Авдеевку - толка было бы сильно больше», - отметил он в своем Telegram-канале 20 мая.

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Также Стрелков оценил победу в Артемовске с политической точки зрения.

«Ну, помимо личной популярности Евгения Викторовича Пригожина, которая выросла очень даже сильно, непоправимого ущерба нет. Для обозначения поражения пятачков гораздо лучше подошло бы снятие огневого поражения Донецко-Горловской агломерации. В итоге же - победа(почти). Но сугубо тактическая и ничего не решающая глобально», - написал он.

Ранее сообщалось, что российские силы полностью заняли укрепленный район «Домино» в Артемовске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинУкраинаРоссияВоенная Операция

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